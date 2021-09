¿Qué ocurre si los pensionados rechazan el Plan de Ajuste?

Los que están haciendo un llamado a los retirados del gobierno de Puerto Rico para que rechacen el Plan de Ajuste de Puerto Rico dicen que así la Junta de Supervisión Fiscal se va, y se audita la deuda para no pagar la que sea ilegal. Eso no es correcto. Si los retirados con beneficios de $1,501 o más votamos no al Plan de Ajuste, nos exponemos a varios escenarios posibles. Pero, el único escenario que nos garantiza la probabilidad de recuperar nuestras pensiones es aceptando el Plan de Ajuste, que incluye el acuerdo que negoció el Comité Oficial de Retirados (COR) para proteger las pensiones y permitir la restitución.