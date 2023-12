¿Qué pasará con mis libros cuando queden huérfanos?

Es raro encontrar una persona que no haya coleccionado algo: desde botones de aparente poco valor hasta costosas pinturas. ¿Por qué coleccionamos artículos? Considere este ejemplo: el individuo que colecciona fotografías de sus antepasados es para tener físicamente una porción de su historia personal que no conoció y que tiene un significado especial. Sin embargo, ¿qué ocurre con lo coleccionado una vez la persona no lo necesita o fallece dejándolo huérfano?