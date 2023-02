Rabia con la situación de Puerto Rico

Toda persona que me conoce sabe que suelo hablar hasta con las paredes. Pero, últimamente me he encontrado callada. Me pregunté: ¿Por qué ya no quiero hablar? La respuesta surgió más rápido de lo que imaginé. Hablar me lleva a pensar y pensar… Pensar me causa rabia con la situación del país.