Reflexión sobre el fraude con los estorbos públicos

Una reflexión sobre el fraude con los estorbos públicos es de rigor. De salida, frente a este engaño cabe preguntarse si luego de la primera plana de este diario (31 de marzo de 2023), se tomó conciencia en los municipios del sufrimiento de las víctimas de este fraudulento esquema. De no ser así, entonces la otra pregunta sería, ¿por qué siguen mirando para otro lado? La contestación a estas interrogantes está por verse.

Es decir, habría que ver si los municipios señalados estarán del lado de los timados o del lado de los timadores que se enriquecen de forma ilícita. Lo que nadie debe hacer es lavarse las manos como Pilatos para dejar las cosas como están, porque el silencio no es opción. No es tolerable que se pretenda quitar una propiedad a unos titulares en un proceso de declaración de estorbo público amañado y al mismo tiempo en bandeja de plata se permita a dos compañías privadas cobrar dinero excesivo por tareas y trabajos no realizados. Eso llora ante los ojos de Dios y no es función del servicio público.

Pero no se equivoque nadie, no solo están tronchando las esperanzas a los que quieren adquirir un estorbo público y convertirlo así en el techo que no tienen; sino que también hay casos de comerciantes que han querido expandir operaciones ofertando por un estorbo público industrial e igualmente les han tronchado sus expectativas de crecimiento económico y creación de empleo. Repito, para eso no es la gobernanza del servicio público.

Mientras todo esto sucede, de los gerenciales de las dos compañías mencionadas, uno se pasea por el país en su Maserati y el otro pedía permiso al Tribunal para posponer un caso de expropiación y viajar a Qatar a ver la final de fútbol de 2022. Es obvio que el fraude con los estorbos públicos es lucrativo para estos personeros, que como dicen las escrituras “por sus frutos los conoceréis”.

Por otro lado, y según surge de la opinión pública, en este esquema hay 15 municipios rojos y 7 azules. Es obvio que alguien con algún poder político abre puertas en los ayuntamientos. Así fue el esquema de Óscar Santamaría con el recogido de desperdicios sólidos. Conocido y denunciado el esquema es menester del Departamento de Justicia y la Contralor investigar las raíces del mismo. Se impone que estas agencias identifiquen quién sistemáticamente llevó a estas compañías a los municipios y quién adentro les tira la alfombra recomendando su contratación. No es posible que veamos un patrón de este esquema en 22 municipios y nadie se percate del dolor que ello les causa a las víctimas.

Nadie debe hacerse cómplice por inacción de lo que está sucediendo en Puerto Rico con los mal llamados “proyectos de erradicación de estorbos públicos”.

Como dice el libro maestro, “conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. Es por ello que hoy, denunciado el esquema, es una tarea impostergable que los municipios regresen a la mesa de diseño sobre este tema y disponer como dice la ley y sin trucos de los estorbos públicos. Tienen que identificar recursos internos o externos con calidad profesional, voluntad y compromiso para lidiar con este problema socioeconómico del país.

En esa tarea también están las organizaciones sin fines de lucro como el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (https://www.crhpr.org) quienes pueden ayudar y debe contarse con ellos. Esto porque al hacer cosas distintas, se logran resultados distintos. Si en los municipios, sobre este y otros temas, pensaran distinto a lo que se impone como cultura política habría resultados distintos para el bien de todos.

