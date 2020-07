Regreso a clases, ¿presencial o virtual?

En Puerto Rico, por primera vez en tres meses, los contagios y posibles contagios por COVID-19 alcanzaron esta semana cifras nunca antes vistas. Esto ocurre de cara a un cercano reinicio escolar para el que el secretario del Departamento de Educación ha presentado un Plan de Contingencia que establece que las clases serán de manera presencial en la mayoría de las escuelas. Por otro lado, la gobernadora mencionó que próximamente se brindarán los detalles del reinicio escolar, pero adelantó que las clases serán presenciales. Este señalamiento de la gobernadora contrasta con lo que declaró a finales del mes de mayo cuando dijo que se “inclinaba porque las clases continuaran en agosto de manera virtual”.

Todo esto alarma e inquieta a los educadores, al personal escolar, a los padres y también a los estudiantes. Ante este escenario, aflora la gran interrogante: ¿las clases para el próximo año escolar deben ser de forma presencial o virtual? La sala de clases permite un contacto directo y un calor humano que son únicos y no pueden ser reemplazados por ninguna aplicación digital, pero es precisamente ese contacto y calor humano el que en tiempos pandémicos debe ser limitado, máxime cuando cientos de estudios y expertos en la materia coinciden, con base científica, en que las escuelas son focos de infección. A mi juicio, no se trata de que imperen nuestras preferencias o gustos, sino la razón y el sentido común, procurando ante todo cuidar la salud y salvaguardar la vida.

En el Plan de Contingencia emitido por Eligio Hernández, se presenta una modalidad de clases presenciales en días alternos con reducción de grupos y variedad de horarios. También establece que se tomarán las medidas de seguridad y salubridad necesarias, pero entre la teoría y la práctica existe una brecha abismal. En dicha brecha, hay muchas lagunas y múltiples preguntas sin respuestas. No somos robots, ni máquinas programables para actuar todo el tiempo conforme a lo que dice un protocolo que, además, tiene muchos puntos ciegos.

El estudiante tiene que utilizar su mascarilla (con la incomodad que ello genera) desde que entra al transporte escolar hasta que termina su última clase del día. Una vez en la escuela, el alumno utilizará múltiples áreas comunes: salones, equipos, baños, comedor, biblioteca, patio, etc. El estudiante tiene que recordar que no debe interactuar con sus compañeros a menos de seis pies de distancia. Además, debe estar consciente de algo fundamental que solemos olvidar: el uso de la mascarilla no nos hace inmunes. Existen otras tantas medidas de salubridad que practicar, particularmente en una escuela.

¿Cuentan las escuelas con el personal de limpieza y con todos los artículos necesarios para garantizar una higienización adecuada y constante durante todo un día de clases, los cinco días de la semana? La experiencia nos corrobora que la inmensa mayoría de las escuelas carecen de lo esencial. Queremos ser optimistas, pero la realidad en las escuelas públicas de nuestro país no se puede ocultar. Las condiciones objetivas dentro de las mismas nos hacen dudar y temer sobre el reinicio de las clases presenciales.

Las cifras de contagios deben ser minuciosamente evaluadas y consideradas por el DE ante la inminente reapertura de las escuelas. La vida debe proseguir su curso, a pesar del COVID-19, pero debemos ser muy cautelosos, porque están en juego la salud y la vida. Evitar a toda costa que las escuelas contribuyan a la propagación masiva del virus es una gestión titánica que tiene que ser prioridad. De no ser así, de nada habrá servido el sacrificio colectivo de meses en un enclaustro absoluto.