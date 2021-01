Ricardo Rosselló y la mitología victimista

El mundo le pertenece a los ofendidos. Ya no existen vencedores ni vencidos, ahora solo hay víctimas. ¿Para qué tomar acción si podemos sufrir? ¿Para qué formar un nuevo partido o escribir artículos si se puede ser una víctima eternamente incensurable con aplausos instantáneos y pulgares erotizados? Esta es la lógica afectiva de nuestro tiempo y el exgobernador Ricardo Rosselló aprovechó su entrevista en The New York Times para jugar su carta llorada dentro de la aristocracia del dolor.