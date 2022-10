Salchichas y rosas

Además del premio a la peor escena de sexo literario, también existe un premio a la peor campaña humanitaria. El famoso Bad Sex in Fiction Award se otorga todos los años desde 1993, en Londres, y lo han ganado escritores de renombre como Philip Roth, Amos Oz y John Banville. Pero los premios a la peor campaña humanitaria, los Radi-Aid Awards, no tienen buena prensa, a pesar de que celebridades como Ed Sheeran y el oscarizado Eddie Redmayne han sido galardonados con el trofeo al peor video de turismo filantrópico, llamados también videos de porno-pobreza. Y es que los Radi fueron creados en el 2012 por la Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH) con el ánimo de satirizar la cursilería, el simplismo y los discursos estereotipados que muchas organizaciones promueven en el ejercicio -siempre sospechoso- de levantar fondos ante emergencias humanitarias o eventos naturales. ¿Dónde termina la piedad y empieza lo morboso?