Se acabó la cacería de brujas contra la comunidad transgénero

Cuando me pidieron que escribiera sobre las elecciones en los Estados Unidos me encontraba paralizada emocionalmente. Mi energía estaba enfocada en mantener la calma para poder apoyar a mis pacientes, en su mayoría personas transgénero y género no binario, algunos/as nacidos/as en Puerto Rico, y que residen en los Estados Unidos. Estas personas por los últimos cuatro años han vivido aterrorizadas ante la posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump lograra eliminar todos sus derechos. Esta comunidad cada día ha temido perder su vida a manos de quienes comparten la ideología del presidente.