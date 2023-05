¿Se dice empanadilla o pastelillo? ¿Que el juez Clarence Thomas decida?

El otro día me percaté de una conversación entre dos personas. “Eso es una empanadilla” decía uno, y el otra le contestó “no, es un pastelillo”. No tuve la oportunidad de escuchar la conclusión de este debate filosófico, pero me imagino que ninguna de esas personas terminó convencida. Sería bueno si existiera una entidad imparcial que nos pueda decir quién tiene la razón.