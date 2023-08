Seamos exigentes al emitir el voto

Puede que esto incomode a quienes piensan que en la política no se debe hablar bien del contrincante, pero considero que tanto el Partido Demócrata (DNC) como el Republicano (GOP) en Estados Unidos tienen postulados y líderes buenos, así como otros no tan buenos. Aunque ningún partido político es perfecto, la pregunta que uno debe formularse es ¿con cuál me identifico más?