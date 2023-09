Seis mitos a seis años del huracán María

A seis años del paso del huracán María por Puerto Rico, no se discuten con profundidad las ingentes complejidades del Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (“Stafford Act”) y las regulaciones del Federal Emergency Management Agency (“FEMA”). Se exigen resultados inmediatos, eludiendo los procesos establecidos por el Congreso de los Estados Unidos (en el cual no tenemos derecho al voto). Dicho desconocimiento es caldo de cultivo para la demagogia. A continuación, comparto seis mitos que no promueven una discusión intelectualmente honesta en el proceso de reconstrucción de Puerto Rico.