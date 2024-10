“Nunca lo dudé”. Así de simple y trascendental es la respuesta que me dio mi maestra, cuando -más de 40 años después- le agradecí haber confiado en mi potencial. La primera vez que recorrí el campus como estudiante recién admitida de la UPR en Río Piedras, aquella maestra de español fue mi guía. Ella vivía en Juncos y me llevó desde mi casa en Humacao para recorrer el recinto. Así no me perdería cuando empezara como prepa. Su carro, entrado en años -lo recuerdo desde la intermedia- hizo su mejor esfuerzo transitando por el accidentado carril derecho en toda la ruta.