Señora Contralora, no caiga en esta encerrona

Se ha estado discutiendo en estos días la petición que ha hecho el gobernador a la Oficina de la Contralora para que se audite la deuda de Puerto Rico desde 1952 en un periodo de seis meses. No hay que ser auditor ni contador público autorizado para saber que esto es una petición imposible de lograr. Veamos pues. Primero: al no poder completar esta colosal obra, se criticará a la contralora por no lograr la auditoría. Esto a pesar de que todos saben que es imposible y así ella lo ha advertido.