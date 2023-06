Anuel AA: prácticas machistas y lenguaje sexista

En días recientes Anuel AA, puertorriqueño y exponente del trap latino y del hip hop, mostró una camiseta con el siguiente mensaje dirigido a su expareja, la cantante urbana Karol G. en los Premios Tu Música Urbano 2023: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”. Por otro lado, y en la cotidianidad, se escuchan frases como estas: “Si no eres mía, de nadie”; “Yo te hice mujer”, “Tú no eres nada sin mí”, “Nadie te va a querer más que yo”, “No puedo vivir sin ti”; etc. Estos mensajes no son producto de ingenuidad, problemas de salud mental, ausencia de preparación académica, estrategias de mercadeo, ni mucho menos, el uso inocente del lenguaje.