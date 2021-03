Status político: Puerto Rico entre trincheras del fracaso

Durante la Primera Guerra Mundial las facciones en conflicto se atascaron por años en trincheras en donde, más que procurar el adelanto definitivo de su causa, se intentaba detener cualquier avance de la oposición. Los protagonistas, se complacían, pensando que, en la medida en que sus contendientes no avanzaran, estos no ganaban y, por consiguiente, ellos no perdían.