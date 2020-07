Status y enajenación de la realidad

El problema de status en Puerto Rico radica en cómo se debate. Su discusión se desenvuelve dentro de dos errores: confunde el fin con los medios y se enajena radicalmente de la realidad.

No siempre fue así. Cuando se concibió el Estado Libre Asociado cuyo aniversario celebramos hoy, Luis Muñoz Marín y Antonio Fernós Isern primero analizaron meticulosamente el proceso de estadidad por el que atravesaba Hawái y el de independencia que vivía Filipinas. Concluyeron, por un lado, que Puerto Rico carecía del desarrollo económico necesario para lograr admisión como estado. Y, por el otro, que bajo las condiciones negociadas por Filipinas para su independencia, las cuales probablemente serían las que le concederían a Puerto Rico, esa opción no era viable.

Partiendo de esas realidades, lo que se les ocurrió a Muñoz y a Fernós fue una verdadera hazaña en la historia de la política territorial de los Estados Unidos. ¿Por qué no gestionamos que se nos permita elegir al gobernador y redactar nuestra propia constitución, sin que nos admitan como estado porque no se puede, y sin declararnos independientes porque no conviene?

Hoy nos parece normal, pero hasta ese momento ningún territorio, incorporado o no incorporado, elegía gobernador o tenía constitución. Algunos, para minimizar, dicen que esas concesiones se debieron a que luego de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos quiso crear una apariencia descolonizadora. Eso ayudó, pero ¿cómo se explica que ni a Hawái, ni a Alaska, entonces territorios, ni a las Islas Vírgenes ni a Guam, le concedieron en esos años algo similar? Estos últimos no vinieron a elegir a un gobernador hasta los años setenta del siglo pasado.

La diferencia está en los fines que perseguía Muñoz y su realismo.

Si para Muñoz la finalidad del status hubiese sido lograr ser similar a los estados o conseguir la soberanía nacional, ambas imposibles en ese momento, no hubiéramos logrado la constitución del Estado Libre Asociado ni el progreso de esos años.

Pero para él, como dijo el 25 de julio de 1952, la finalidad del status siempre fue que sirviera para crear un pueblo “albergado en viviendas que sean pocas de extremo lujo, ninguna de arrabal, con la oportunidad de trabajo honroso a remuneración adecuada para un sereno buen vivir”, donde haya “tranquilidad de las familias al saber que sus hijos han de educarse y que para la enfermedad, la vejez y la dureza de la suerte han de tener razonable amparo”, donde prevalezca una cultura “de libertad de trabajo, de serenidad, de justicia, de generosidad”.

Cuántas veces nos dijo Muñoz que el status era para servirle a los puertorriqueños y no los puertorriqueños para servirle al status. Hoy la realidad es la misma, pero algunos la niegan.

En el informe del Congreso de 11 de febrero de 1959 sobre la admisión de Hawái como estado hay dos secciones que ilustran la imposibilidad de esa opción para Puerto Rico. En “Reasons for Statehood” se desprende que el Congreso analiza cómo beneficia a la nación americana admitir el nuevo estado. Si no es negocio para ellos, olvídate. La segunda es más devastadora. En “Readiness for statehood” dice que se requiere cumplir con tres estándares: (1) compartir los valores democráticos; (2) que tenga apoyo mayoritario, y –lean detenidamente– (3) que el propuesto estado tenga recursos suficientes para sostener un gobierno estatal y aportar su parte para cubrir los gastos del gobierno federal.

Si no tenemos para cubrir nuestros propios gastos, debiera ser evidente que Puerto Rico está lejos, demasiado lejos, de poder cumplir con ese tercer requisito.

Entonces, ¿por qué insistir? Ya lo dije. Porque confundimos el fin con los medios y vivimos enajenados de la realidad.