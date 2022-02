¿Tenedores en el cuerpo? Yo no sé, deja preguntar

Una de las lecciones más importantes que he aprendido en mis estudios de maestría y doctorado es reconocer lo que sé y lo que no sé. Lo que quiero decir es que, día a día, aprendo que hay temas que conozco profundamente y temas de los cuales no sé nada. Reconocer esto me ha ayudado a mejorar como estudiante y persona.