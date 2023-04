¡Tenemos que abrir las fronteras de Puerto Rico!

Ayer mi amigo y colega analista profesor Ángel Rosa dijo que, para atender la crisis demográfica de Puerto Rico, “¡tenemos que abrir las fronteras”! La reducción drástica que el país ha sufrido en su tasa de natalidad y la necesidad de atraer habitantes de afuera es un debate que se debe dar de forma integral y profunda que atienda la raíz a largo plazo del problema.

No es que hace falta abrir las fronteras, hace falta que Puerto Rico pueda controlarlas y dejar entrar a trabajadores de países hermanos de la región, escribe Federico A. de Jesús Febles. (Ramón “Tonito” Zayas)

Lo que no está bajo discusión es la necesidad inmediata de atender la falta de mano de obra en el sector de la construcción. Esta crisis se tiene que atender de forma integrada y a largo plazo también (adiestramiento laboral, etc.). Según los expertos de la industria y el mismo gobierno central, hacen falta alrededor de 60,000 trabajadores - que no hay hoy - para reconstruir a Puerto Rico. Esto se puede atender de forma inmediata asegurando la participación de Puerto Rico del mismo programa de exención de visado que disfruta el territorio estadounidense de Guam. Al así hacerlo, bajo un programa existente que ha brindado resultados confiables, Puerto Rico puede suplir su necesidad inmediata de reconstrucción de infraestructura. Mejorar la infraestructura también atraerá boricuas que quieran repatriarse y trabajar en su terruño con la calidad de vida que anhelaban cuando migraron. Esto se puede hacer paralelo a programas agresivos de capacitación laboral y otros para integrar a la mano de obra puertorriqueña al proceso. Los detalles están disponibles para el público en: https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-and-guam-cnmi-visa-waiver-program. No hay razón para no extender ese mismo sistema a Puerto Rico.

Hay que felicitar a la comisionada residente Jenniffer González por sus esfuerzos de traer más trabajadores del hermano país vecino de la República Dominicana. El gobernador Pedro Pierluisi también ha apoyado esfuerzos similares. El problema es que están trabajando dentro del sistema existente de visados, que tiene un límite de 66,000 trabajadores para todos los Estados Unidos. Aun si una fracción de esa cantidad se extendiera a Puerto Rico, jamás llegaría a los 60,000 trabajadores que hacen falta hoy. Aun con el programa de fianza, o “parole” que quiere el gobernador para legalizar indocumentados para trabajar en la construcción, no hay suficientes y el ambiente no es fértil en Washington para legalizar ningún indocumentado por más razones humanitarias que hay para los más de 11 millones de ellos que residen en las sombras de los Estados Unidos.

La alternativa no es pedir más tratos especiales sino exigir la igualdad que tienen territorios como Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI en inglés) que controlan quienes entran o no a sus islas. Así que no es que hace falta abrir las fronteras, hace falta que Puerto Rico pueda controlarlas y dejar entrar a trabajadores de países hermanos de la región que hablan nuestro idioma y ya están capacitados para la construcción en un clima tropical. Por eso es tan urgente que el Congreso legisle la creación del “Caribbean Visa Waiver Program”. Así Puerto Rico y USVI pueden traer trabajadores y turistas como lo hace el territorio de Guam.

No hay que inventar la rueda ni dejar de adiestrar la fuerza laboral local. Hay que atender la necesidad inmediata de trabajadores en lo que todos esos otros programas holísticos se implementan. Eso se hace creando el Caribbean Visa Waiver Program.

