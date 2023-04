¿Tener hijos o animales de compañía?

Mucho se ha estado debatiendo en estos días en el país sobre el reto que tenemos de aumentar la tasa de natalidad debido a una baja en la población que se ha estado observando por décadas. Puerto Rico es uno de los países a nivel mundial con la menor tasa de natalidad. Y uno se preguntará, pero si a nivel global se hablaba hasta los otros días de una sobrepoblación que atenta contra nuestros recursos naturales, la comida y nuestra capacidad para mantener unos niveles aceptables de convivencia, cómo ahora el discurso cambia para promover que el humano se reproduzca, no solo en Puerto Rico, sino también en muchas otras juridicciones del globo terráqueo.

¿Estamos humanizando a nuestros animales? No se trata de eso. Estamos reconociendo su lugar en nuestro planeta y como parte de la creación Jorge Mercado Ruiz.

La única conclusión a que llego es que hay un desbalance en los niveles de reproducción humana en el mundo. Hay países con un alto nivel de natalidad y es probable que sean los menos desarrollados, los más pobres o aquellos con menor acceso a la educación o métodos para controlar la natalidad. En cambio, las tasas más bajas corresponden a aquellos con mayor desarrollo y más acceso a la educación.

Desde el punto de vista más amplio vivimos en un mundo en donde interactúan tres elementos básicos: la naturaleza, los animales y los humanos. Esta es nuestra realidad y estamos viendo un desbalance entre los mismos. El resultado ha tenido un efecto negativo sobre la convivencia humana, porque nosotros los humanos no hemos respetado nuestro entorno (la naturaleza) ni a los animales por la supuesta supremacía y control que tenemos sobre ellos.

Esto se complica porque tenemos otros elementos que entran en juego, como lo son las diferencias generacionales y su visión cotidiana de cómo debe ser el mundo y cómo debo ser yo.

Reflexionemos un momento sobre algo que los otros días me trajo una amiga y que me puso a pensar. Hablamos de que queremos que más parejas procreen hijos, pero me sospecho que esto no es tan simple. Aparte de que las condiciones sociales y económicas no están propiciando esa gesta, una nueva generación de jóvenes está más consciente de los beneficios que tiene adoptar y convivir con animales de compañía que tener hijos humanos. O sea, que los animales de compañía (sean perros, gatos, u otras especies) han venido a sustituir, de alguna manera, la necesidad de procrear en el mundo tan hostil que estamos enfrentando.

Los perros o gatos han llenado un espacio que nuestros padres y abuelos lo veían sólo como propio de los hijos humanos. El trato a estos animales de compañía (antes conocidos como mascotas) es de familia, como seres sintientes que son y con derechos amparados en el Código Civil o leyes importantes en la mayoría de los países de avanzada hoy día.

¿Estamos humanizando a nuestros animales? No se trata de eso. Estamos reconociendo su lugar en nuestro planeta y como parte de la creación (naturaleza, humanos, animales). Nos hemos educado más y una nueva generación de seres humanos es más compasiva y respeta sus derechos.

¿Estoy diciendo que debemos adoptar un animal de compañía en vez de parir? No. Estoy diciendo que más parejas en Puerto Rico y en el mundo optan por no parir y compartir su mundo con animales de compañía. En cuanto al porqué y cómo, lleguen ustedes mismos a sus propias conclusiones.

