Terapias de conversión: ¿quién discrimina contra quién?

El Proyecto del Senado 184, que busca prohibir las mal llamadas terapias de conversión, no distingue entre prohibir terapias impuestas vs terapias que son libremente solicitadas. Al no establecer esta distinción, las terapias no solo quedarían prohibidas para el que no desea recibirlas, sino también para el que sí quiere.