¿Toallazo o incapacidad gubernamental?

El país no se extraña: se indigna ante otra muestra más de lo que parece ser un incidente a primera vista de incapacidad gubernamental para ejecutar lo que tiene que hacer por ley. Obviamente me refiero a las declaraciones de Ética Gubernamental en torno al Chat de los Men. No resulta así al ver el tema de cerca. Veamos.

Si el país ha entendido bien, la investigación de los Men se cierra sin perjuicio, esto es, si aparece la prueba que está faltando se puede volver a abrir. Se cierra porque Ética no ha podido autenticar el chat. Además, se indica que los Men no se han ofrecido a autenticarlo. Son palabras desafortunadas, porque aun siendo correctas son difíciles de entender para el pueblo y por ello deben ser analizadas.

El país sabe que un comité de la Cámara estudió el chat y encontró suficiente prueba para residenciar al gobernador Ricardo Rosselló; igualmente concluyó una Comisión del Colegio de Abogados. Rosselló aceptó pedir disculpas por lo que se dijo en el chat –admitiendo su existencia--y solicitó a muchos funcionarios que participaron en el mismo que dejaran el gobierno por dicha participación. Las personas privadas que estaban incluidos tomaron posturas distintas. ¿Cómo es que no hay caso?

Ante estos hechos, parece por lo menos curioso que Ética se declare imposibilitada de manejar una querella relacionada con los funcionarios públicos. Debemos mirar un poco más profundamente el asunto. No hay dudas de que la copia del chat que ha circulado no es completa y que el exgobernador Rosselló dijo –al asumir responsabilidad por este—que había sido borrado por ser creado en la plataforma Telegram. No se puede autenticar el chat ya que lo que ha circulado es una copia no fiel (se dice) de lo que fue y ya este se borró de los teléfonos. En un sistema de ley no se puede actuar legalmente contra alguien en un foro administrativo sin tener la prueba. No creo que realmente Ética pensara que estos exfuncionarios iban a llegar allí indicando que venían a cuadrarle el caso, salvo el que presentó la querella. Pero ¿qué ha hecho Ética para conseguir la prueba que necesita? ¿Ha desplegado esfuerzos razonables? Sí, al parecer.

De la información que ha estado fluyendo surge que Ética ha tocado puertas en la esfera local y en la federal. Además, el proveedor de Telegram indica que no puede dar copia del chat por no ser el pedido enmarcado dentro de un tema gubernamental asociado al terrorismo. El gobierno federal tiene su propia investigación encaminada, al parecer, en torno a las actuaciones de los Men para sacar de su posición a un funcionario federal.

En el área local Ética ha hecho gestiones con algunas de las personas involucradas en el chat, pero sin lograr, a su juicio, cooperación eficaz (hay prueba de ello). Igual información surge en cuanto a la gestión con Justicia, que hizo su propia investigación, pero no logró obtener los teléfonos de alguno de los participantes. Se alega que Ética no recibió colaboración. Al parecer, el gobierno como institución no produjo una respuesta coordinada -- institucionalidad diezmada -- a un asunto de tanto interés público que produjo la renuncia voluntaria de un gobernador en funciones.

Debemos entender que muchos hablan de problemas de evidencia y dificultades propias de procesos criminales –que estas potenciales querellas en este foro no lo son—olvidándose de que la propia Ley de Ética les refiere, en el procesamiento, a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que si bien ofrece como norma los principios generales de la Ley de Evidencia no exige su aplicación (Sec.3.13). No surge de la información disponible que Ética haya acudido al Tribunal en solicitud de auxilio para obtener prueba, facultad que la da su propia Ley (Art. 2.3 (g) y (q)). Los entendidos en este mundo de la informática saben que todo lo que se escribe es recobrable de alguna forma.

En este momento parece ser que recae el peso en los querellantes de cooperar, de dar un paso hacia adelante para que Ética pueda hacer su trabajo, pues tomándole la palabra a Ética, si se presenta la prueba la agencia comienza de nuevo sus procesos. La realidad es que el país espera más de Ética y de los querellantes. Ética no debe cesar sus esfuerzos en este caso pues el país se merece que esa gesta única de unidad de propósitos y acción del Verano 2019 se mantenga vigente dentro del estricto marco legal, si tan solo para tener un récord oficial de lo que pasó en el chat.

Lo más doloroso de todo esto es que este es un incidente más que refuerza la idea que el gobierno no funciona, que la falta de competencia —que no es el caso aquí-- es evidente y que lo que reina es la desconfianza en el servicio público, cosa que es terrible para un país que tanto necesita de su gobierno. Los funcionarios públicos honestos que todos los días hacen su trabajo se salpican por la desconfianza que generan en el pueblo las cosas que los propios funcionarios comunican, quizás sin aquilatar las consecuencias de cómo comparten sus ideas, no importa cuán ciertas sean. La percepción se torna en la realidad.