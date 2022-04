Trabaja por tu futuro a pesar de la cuarentena

Hoy día el panorama mundial a consecuencia de la pandemia del COVID-19, es uno atípico, retante y novedoso. Ciertamente, no es la primera vez que, como sociedad posmoderna, nos enfrentamos a un encierro o una cuarentena por causa de eventos desenfrenados. En efecto, no somos la excepción, pues formamos parte del diálogo internacional. No obstante, debemos continuar buscando alternativas para desarrollarnos aún más en tiempos del coronavirus. Ante esta nueva realidad, compartiré contigo una serie de actividades que podrás realizar desde el hogar, con tu familia y te ayudarán en ese crecimiento personal y profesional.