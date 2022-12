Tropicaleo acondicionado en Culebra

Ayer salió la noticia de que se arreglarán las pistas de los aeropuertos de Vieques y Culebra gracias a una inversión millonaria de FEMA. Bravo, pues hace falta, de eso no cabe duda. Lo que me sorprendió es que el aeropuerto de Culebra contará “por primera vez en la historia” con aire acondicionado. En una isla municipio donde continúan habiendo problemas para suplir energía, que estuvo 18 meses dependiendo 100% de generadores y diesel (financiado por FEMA) luego del paso del huracán María, y donde hace unos meses el huracán Fiona nos recordó la fragilidad del sistema eléctrico, necesitamos movernos hacia energía renovable y a infraestructura que utilice soluciones naturales. Añadir un aire acondicionado a una estructura que históricamente ha operado sin el mismo no hace sentido. ¿Que ayudaría a controlar a los mosquitos? Claro que sí, pero también lo haría un buen sistema de ventilación con abanicos.