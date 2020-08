Un camino de alianzas para un nuevo Puerto Rico

El 9 de agosto vamos a decidir qué Partido Popular le vamos a presentar a Puerto Rico de cara a las elecciones. Tras el verano 2019 sabemos que la gente está harta de corrupción, desigualdad y abuso. No quieren más de lo mismo. Por años te he acompañado en tus luchas y te he explicado que el futuro del PPD depende de darle nuevo sentido al “Pan, Tierra y Libertad”. Para hacerlo, tenemos que desafiar la resistencia al cambio de los que se creen dueños y señores que -a fuerza de miedo- pretenden una vez más confundir y manipular tu conciencia. Son los mismos que enfrentaron valientemente Muñoz en sus tiempos y más recientemente Churumba, Aponte y Willie. Los atacaban con mentiras porque les tenían miedo y porque sabían que el pueblo los respaldaba. Ahora me corresponde pedirte que no tengas miedo y me permitas caminar a tu lado para que tu agenda de cambio verdadero llegue conmigo a La Fortaleza.

En mi foto en la papeleta verás mi origen humilde y la historia de superación de una familia que, como la tuya, sin pompa, abolengo o riqueza, logró que una nieta de doña Yulín -hija de un obrero de la caña en la Guánica Central- pudiera estudiar y lograr sus sueños. Hay que sacar del gobierno a los que no quieren que las cosas cambien para seguirse llenando los bolsillos mientras que tú todavía tienes un techo azul, grietas en tu hogar, esperas por el cheque de desempleo o tienes un trabajo que no te da para mantener a tu familia. Hay que volver a convertir al Partido Popular en instrumento de “vergüenza contra dinero” que combate a los buitres y “colmillús”.

Creo que la educación debe ser un servicio esencial y la educación universitaria debe ser gratuita para quienes no puedan pagarla; creo en un sistema de salud que garantice servicios y medicamentos a todos; creo en el crecimiento de la agricultura y la protección de nuestros recursos naturales; creo en la protección del que tiene menos oportunidades como nuestra gente con necesidades especiales; creo en la igualdad de todos los seres y en el respeto a la diversidad; creo que debemos educar a nuestra niñez para que entienda la perspectiva de género como primer paso hacia una sociedad con menos violencia; creo en los municipios como centro de la acción gubernamental; y creo en un gobierno limpio y que funcione; creo en dar las luchas grandes y pequeñas que sean necesarias para poner el país en pie y crear oportunidades para las próximas generaciones. Creo que tú y yo juntos podemos mover esa agenda de la calle a La Fortaleza y así hacer país.

Creo en una democracia participativa donde se respete la diferencia de criterio y se rechace el ataque personal y la violencia como mecanismo para amedrentar al adversario; creo en apoderar al elector para que adelante iniciativas ciudadanas; creo en las alianzas políticas y las candidaturas coaligadas como vehículo para adelantar políticas públicas; creo que hay que atender las limitaciones que nos impone la relación colonial y convocar una Asamblea Constitucional de Estatus donde se escuchen TODAS las voces; y creo en una nueva forma de hacer política. Si crees como yo, te pido que no tengas miedo y salgas a votar.

Creo en la erradicación de la pobreza; creo en la preservación de nuestra identidad nacional y cultural; creo en la protección de nuestros pensionados; creo en la eliminación de la Junta de Control Fiscal; creo en auditar la deuda; creo en fortalecer el movimiento obrero; creo en la prevención del delito y la rehabilitación del confinado; creo en un plan energético público, diverso, eficiente y limpio.

Creo en la capacidad del pueblo puertorriqueño para superar sus diferencias y sus obstáculos. Así, enfrentamos huracanes, terremotos, pandemia, y, sobre todo, un gobierno corrupto, insensible, torpe y politiquero. Para levantar el país utilizaré los contactos que tengo en el Congreso para adelantar la agenda de reconstrucción y lograr las herramientas para construir una economía sustentable. Creo que nuestro gobernante no puede tener las manos amarradas con poderosos intereses económicos ni con maquinarias políticas. Eso nos ha traído hasta aquí y no podemos repetir ese error. Por eso me enorgullece proclamar que durante mi gobernación el compromiso principal y único es contigo y nadie podrá decir que los populares y los penepés son iguales.

Te invito a acompañarme sin miedo a devolverle a la pava su vision, corazón y razón de ser: ser la casa grande de un país que necesita forjar una gran alianza para construir un nuevo camino. No temas creer en nuestra fuerza y capacidad colectiva. Como hicimos el verano del 2019, demuestra este domingo que el poder está en la calle. Vota sin miedo, por Puerto Rico.