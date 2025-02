Hace unos 12 años que decidí residir en Puerto Rico. He viajado el mundo y el Caribe, y no hay un lugar más mágico y vibrante que esta isla. No es por sus playas. Es por su cultura, su música, la Sinfónica, el Conservatorio de Música, la poesía, el teatro, el arte… Todo es posible gracias a la gran labor del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de cientos de fervientes amantes y defensores del patrimonio cultural de Puerto Rico.