Un Ferrari cualquiera

Tal vez, si el secretario de Hacienda no le hubiera pedido ayuda a la ciudadanía con la búsqueda de un Ferrari y un Lamborghini, prófugos de la justicia contributiva, jamás me habría topado con aquella mesita de noche en una de las salidas de la Avenida Kennedy. Ni siquiera sé por qué, al escuchar la noticia por la radio, me molesté en buscar -entre los carros en medio del tapón- a ver si los encontraba. Para colmo, el único modelo de Ferrari que conocía era el genérico, como el de Benny Reinosa Alcántara en La guaracha del Macho Camacho, y en la radio decían que el Ferrari era color blanco -para mí todos deberían ser rojos- modelo Spider del 2018, y que el Lamborghini tampoco era genérico, sino un Aventador del 2020, color amarillo -para mí todos debían ser negros- y que el dueño era el empresario Luis Benítez Avilés, que actualmente le debe al erario solo siete milloncitos.