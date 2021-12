Un gajo de guineos y pasos para forjar la paz

Esta es una historia de la vida real.

A pesar de todas las advertencias sobre el riesgo para la salud de reunirnos en grupo, hay algo en nuestra sangre, y cada día sabemos más de las muchas cosas que hay en nuestra sangre, que nos impulsa a compartir con la familia. Somos seres sociales. Siempre pensamos que tomando las precauciones vamos a estar bien, como dice una canción por ahí. Pues este es el escenario de mi historia.

Está reunida una familia, hijos, nietos, amigos, en Nochebuena. Disfrutan de lo usual, comida, juegos, conversaciones en voz alta. De pronto, lo esperado, fuegos artificiales. Al lado, muy cerca, vive una familia con una persona de 86 años, que tiene demencia y está encamada. Al iniciar los fuegos la viejita se altera más de lo usual, porque generalmente está alterada, gritando, desde la realidad a la que transporta la demencia y que es impenetrable para los que observan como testigos silentes y dolientes. Entonces, la hija llama a la vecina y de forma muy respetuosa, reconociendo el derecho que cobija a sus vecinos, le comparte detalles sobre cómo los fuegos artificiales, ese ruido, altera más a la mamá, haciendo imposible que logre que se relaje, que se tranquilice para que pueda dormir, ella y todos los que están en la casa. Conversan y la vecina entiende, logra que dejen de tirar los fuegos cerca de la casa. Al otro día, la matriarca del hogar vecino envía a la casa de la viejita un gajo de guineos manzanos maduros, los favoritos de la viejita.

PUBLICIDAD

No todas las historias terminan así, pero vale la pena contarla, para no perder la fe y para reforzar el que “no hay peor gestión que la que no se hace.”

El deseo de paz, que tanto repetimos en esta época, tiene que ir acompañado de acciones, por pequeñas que nos parezcan, que contribuyan a que haya paz, escribe Mildred Negrón (Archivo GFR Media)

El deseo de paz, que tanto repetimos en esta época, tiene que ir acompañado de acciones, por pequeñas que nos parezcan, que contribuyan a que haya paz. No es usarla solo en las tarjetas que ahora enviamos casi exclusivamente de forma electrónica, o en los medios de comunicación como respuesta automática, cada vez que le preguntan a una persona cuál es su deseo para el nuevo año, es hacer que sea posible.

No hay duda que en un momento como el que estamos viviendo, afectados por tantas situaciones, de salud, económicas, de falta de seguridad, de incertidumbre generalizada, sentir y dar paz es el regalo más grande y valioso.

La palabra paz proviene del latín pax y significa un periodo de estabilidad. En griego se le denomina eirênêz Ambas, estabilidad y serenidad, refieren a la armonía.

Pequeños y humildes actos aportan a lograr esa paz:

· Conversa con la persona o personas con quienes tienes un problema o una diferencia. Hazlo desde el marco del respeto, no para herir, sino para tratar de que te entiendan.

· Cuando tengas mucho coraje no es el momento de hablar, es el momento de retirarse, de tomar tiempo para “enfriarte”. Una vez las palabras salen de nuestra boca, no las puedes echar atrás.

· Muestra empatía, trata de entender la situación de las otras personas y llévalas a que puedan entender la tuya. Recuerda que cada persona cree que la suya es la única realidad, pero ahí está lo maravilloso de compartir; cada persona tiene su realidad, y es legítima. El reto: tratar de ver la realidad de esa otra persona, es dificil, pero se puede. Comparto mi ejemplo favorito: 6 o 9. Si me ubico en un extremo y miro al suelo me dibujaron un 6, pero cuando me ubico al otro lado veo que es un 9. Ambas realidades, percepciones, son correctas. Pero, ¿qué tal si me ubico más lejos? Entonces, veo ambos números, ambas realidades.

PUBLICIDAD

· Pide perdón cuando te equivocaste, cuando heriste. Pedir perdón no es signo de debilidad, es signo de fortaleza. Requiere un gran valor el reconocer que nuestra conducta ha causado daño o nuestra rabia o coraje nos ha dominado y hemos actuado mal.

· Si no puedes resolver hablando directamente con quien o quienes tienes una situación, recurre a la ayuda de una tercera persona, como una mediadora, que servirá como facilitadora para que puedas dialogar en un ambiente seguro, pacífico y respetuoso.

Te deseo lo mejor para este año, paz, la que emana de tu interior y genera tranquilidad, armonía, serenidad.