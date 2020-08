Un gobierno que no trabaja, pero cobra

Mientras las órdenes ejecutivas de cierre continúan, los cobros en el gobierno también. Los comerciantes puertorriqueños han sido azotados doblemente por la pandemia del COVID-19, no solo por los cierres y bajas en ventas, sino también por los cobros de un gobierno que te cobra mientras no trabaja y te obliga a que tú no trabajes.

El gobierno federal ha hecho su parte con los préstamos de SBA, PPP y el PUA, pero el gobierno local sigue tragándose el dinero.

Dentro de la lista de pagos que hay que hacerle al gobierno local están la patente municipal, la planilla del CRIM con el famoso impuesto por inventario, el agua, la luz, el Fondo del Seguro del Estado, el seguro por desempleo, pagos del IVU adelantado si importas, además de lidiar con el invento del permiso único, que ha resultado ser otro desastre.

El reto grande va a ser para aquellos comerciantes locales que por los cierres han ido acumulando inventario y de aquí a diciembre no van a poder salir de él, lo cual los va a llevar a pagar más por el inventario acumulado sin tener las ventas para hacer ese pago.

PUBLICIDAD

Con todo esto de los cierres mucha gente está desde marzo sin trabajar, algunos sin cobrar o cobrando algo del PUA. La pregunta es, ¿cómo van a ser estas próximas Navidades para esa gente y para esos pequeños negocios?

Para el gobierno va a ser bien chuchin, al igual que para los empleados públicos. Ambos le siguen cobrando al sector privado como si todo estuviese normal, sin cierre ni interrupciones.

Me quito el sombrero ante las cadenas de supermercados locales que desde el principio han podido mantener unas medidas estrictas, eficientes y persistentes de salubridad, no solo con sus clientes, sino también con sus empleados.

Por otro lado, me pregunto, si ellos lo han podido hacer, ¿por qué no se les da la oportunidad a los gimnasios, a los hoteles, a los cines o inclusive a las escuelas?

¿Por qué, si los supermercados lo han hecho, no se les da la oportunidad a otras industrias o a otros sectores de nuestra economía? Mientras el Departamento de Educación le paga a todo su personal, hay papás y mamás que hoy están pensando dejar de trabajar y unirse a las filas del desempleo, porque no tienen quién estudie con sus hijos(as).

Es caótico lo que se está fraguando en los hogares de muchos puertorriqueños y en algún momento va a explotar.

Tenemos que buscar la manera en que cumplamos con las mascarillas y todas las protecciones para volver a trabajar, volver a las escuelas y volver a abrir todos esos pequeños negocios que se han visto afectados por estos cierres.

PUBLICIDAD

Lo logramos con los dentistas y el cargo especial por el COVID-19. Por ende, lo podemos lograr con otros sectores. Pero no debemos de esperar a que surja la crisis para entonces buscar una solución.

El cierre gubernamental y el impedimento de varios sindicatos a regresar con sus miembros a trabajar están matando al sector que más empleos produce, que los mantiene, que les permite quedarse en sus casas, que produce sus salarios, que paga para que ellos no trabajen.

Los ejemplos exitosos están, las ayudas federales están, los impuestos y cargos del gobierno están. Lo que falta es que se pongan a trabajar para abrirle paso a los que queremos trabajar por un mejor Puerto Rico.

¡Juzgue usted!