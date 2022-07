Un proyecto sensato de status

El proyecto de ley presentado en el Senado federal, el S 4560, podría ser la medida de status más formidable en años. No le gustará a los anti-Estado Libre Asociado porque lo incluye. Pero tienen que aceptar la realidad: un proceso que excluya al status actual nunca va a ser legítimo. No le gustará a los estadistas pues no ofrece una estadidad de manera auto-ejecutable. Pero tienen que aceptar la realidad de que el Congreso querrá hacer ciertas evaluaciones antes de proceder a la admisión. Si lo leen sin las pasiones usuales, es un proyecto que debiera unir al pueblo puertorriqueño hacia un proceso justo.