Una “Canción bonita” para San Juan

Muchas personas saben de mi relación profunda con Puerto Rico. Saben que me trajo a la isla el éxito de una novela colombiana llamada “Gallito Ramírez”, aunque durante algún tiempo y por mi acento caribeño pensaron que yo venía de Venezuela. Algunos saben que me firmaron como cantante por primera vez bajo el sello CBS, que años después me casé con una mayagüezana y que mis hijos mayores, Carlos y Lucía, nacieron en el Hospital La Concepción en San Germán.