Una enmienda a la Constitución no protegería las pensiones

Este pasado lunes, la gobernadora anunció un sinnúmero de medidas de gran simpatía para la mayoría de los electores. Una de estas consiste en celebrar un referéndum para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones. Ello, en teoría, parecería implicar que las pensiones estarían protegidas por la Constitución y, por lo tanto, no podrían trastocarse. Es decir: que ni los bonistas, ni la Junta de Control Fiscal ni la Legislatura podrían menoscabarlas, salvo de la manera que se establezca en el texto de la enmienda constitucional (orden de prelación, etc.).

Es difícil no sentir simpatía por una propuesta de esa naturaleza. Como tampoco lo sería una propuesta para convertir en un derecho constitucional el acceso a servicios de salud, el acceso gratuito a estudios universitarios, a un trabajo o a una vivienda digna. La pregunta obligada es si elevar a rango constitucional el pago de las pensiones cambiaría la vulnerabilidad que enfrentan en estos momentos como secuela de la deuda pública del país, gestada precisamente por las personas que residieron en La Fortaleza.

El problema es que estamos en los albores de unas primarias y muy cerca de una elección general. La temporada de las promesas de campaña ha comenzado. Próximamente, a las propuestas de la gobernadora se sumarán otras de todos los participantes en el próximo “torneo electoral”. Es importante analizar todas las propuestas de los candidatos, pero, sobre todo, su viabilidad y efectividad.

Hay mucho por hacer, ciertamente, y después del verano de 2019 se esperaban propuestas inmediatas para repensar el gobierno, tales como el voto revocatorio, una segunda ronda para elegir un gobernador con votación de más de cincuenta por ciento de los votos o, inclusive, una propuesta de seguro de salud universal… No obstante, no llegaron o no se aprobaron; pero ahora estamos en el mes de julio y se acercan las primarias y las elecciones. Esto es como la pavimentación de las carreteras: ocurre cada cuatro años y en los meses previos a las elecciones.

Garantizar la integridad de las pensiones es fundamental para miles de empleados que optaron por el servicio público y que dedicaron gran parte de su vida a servir. Sin embargo, una enmienda a la Constitución en nada protegería esas pensiones de los peligros que enfrenta en la actualidad. Lamentablemente —por “mejor intencionada” que pudiera ser—, se trata de una medida puramente cosmética; eso sin apuntar los problemas procesales relacionados con el trámite que implica una enmienda a la Constitución.

En el caso de Financial Oversight v. Aurelius, decidido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado mes de junio, se reafirmó que el Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos otorga plena autoridad al Congreso para regular los asuntos de sus territorios. Inclusive, la ley Promesa —que es una ley federal— o cualquier otra ley que establezca el Congreso no está subordinada o limitada por nada de lo provisto en nuestra Constitución. Así, pues, si el Congreso quiere afectar las pensiones para el pago de la deuda pública directamente o a través de “procónsules”, puede hacerlo, aunque sea censurable. Esa lamentable realidad es consecuencia, precisamente, de ser un territorio. Bajo el constitucionalismo estadounidense, ese es el estado de derecho, nos guste o no.

En este proceso eleccionario que se encamina, sería bueno que todos los candidatos les expresen la verdad a los electores; por más dura que sea. No se trata de hacer una quincalla de propuestas que suenen bien. Necesitamos apremiantemente reformas que vayan desde nuestro estatus político hasta el agua que tomamos. No se debe menospreciar la inteligencia de los electores con propuestas superficiales y fútiles. Hay tanto por hacer que no podemos darnos el lujo de perder el tiempo. También los electores tienen una responsabilidad ineludible: no dar la impresión de que quieren que los engañen. Exijamos en este proceso electoral propuestas e ideas serias.