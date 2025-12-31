Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Alejandro FigueroaAlejandro Figueroa
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Una oportunidad generacional para corregir el rumbo del sistema eléctrico de Puerto Rico

A pesar de enfrentar costos elevados, los clientes en Puerto Rico aportan, en promedio, alrededor de $70 anuales a mejoras en la transmisión y la distribución, una cifra sustancialmente inferior a la observada en sistemas comparables en Estados Unidos, señala Alejandro Figueroa

31 de diciembre de 2025 - 11:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El sistema de transmisión y distribución que hoy opera LUMA es frágil y presenta un rezago estructural significativo, escribe Alejandro Figueroa. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El proceso de revisión tarifaria que actualmente evalúa el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) constituye un momento definitorio para el futuro del sistema eléctrico del país. Más allá de su dimensión técnica, este ejercicio ofrece una oportunidad concreta para corregir distorsiones históricas y establecer condiciones que permitan una modernización sostenida de la red eléctrica.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
LUMA EnergyEnergía eléctricaNegociado de Energía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alejandro Figueroa

Alejandro Figueroa

Arrow Icon
Principal Oficial Regulatorio de LUMA.
