Una orden a ciegas contra la pandemia

Lo peor que podemos hacer como sociedad en la lucha contra la pandemia del COVID-19 es actuar a ciegas, sin guía científica efectiva. Me temo que ese es el problema de la novísima Orden Ejecutiva 2020-62, dictada por la gobernadora Wanda Vázquez.

Si bien la enfermedad es un fenómeno que la humanidad no comprende aún a cabalidad, eso no significa que no existan maneras para lidiar con la situación. La más aceptada es la implantación y ejecución de un sistema de identificación y monitoreo de personas con el virus. Esto consiste en la identificación temprana del lugar de contagio y de las personas contagiadas. Así se puede prevenir la exposición de otras personas mediante el aislamiento preciso de los focos de contagio. De esta manera se delimita el problema a una zona física reducida y se evita, además, que surjan nuevos portadores o difusores del virus.

Es aquí en donde hemos fallado malamente. En Puerto Rico no hemos sido capaces de utilizar las pruebas de manera extensa ni de utilizar la información que de las mismas puede generarse para desarrollar estrategias puntuales con el fin de contener el virus de potencial letal. Como no sabemos realmente de dónde proviene el contagio, ni la actividad concreta que la propicia, ni en qué magnitud, las autoridades gubernamentales reaccionan decretando cierres generales a modo de encapsular a la población, en espera de que la suerte o la mano divina ponga fin al mal.

Ante su incapacidad y lo complejo del problema, el gobierno identificó una manera ingeniosa de limitar la libertad de movimiento de sus ciudadanos, con la menor resistencia social. La estrategia sanitaria de nuestras autoridades, consiste en convertir a la isla en un lugar inviable para el turista externo y para los ciudadanos locales, procurando a hacer a de Puerto Rico un lugar aburrido, en donde no hay espacio para la actividad exterior ni para ningún tipo de interacción social.

No hace falta cerrar el aeropuerto, como tanto se reclama a gritos desorientados, pues el gobierno ha prohibido de forma indirecta la actividad turística. ¿Para qué alguien va a querer llegar a Puerto Rico, si nada podrá hacer aquí? Los visitantes no podrán aprovecharse de nuestras playas, ni acudir a un restaurante por la noche para disfrutar de una buena cena con vino, ni tampoco oír nuestra música, ni ir a un casino, a un chinchorro u otra actividad. Hasta ir a orarle al Señor se hará difícil. A la misma precariedad de vida se condena a las y los puertorriqueños, enclaustrándolos, incluso los domingos, el día de relajamiento y de la vuelta habitual en el automóvil.

Lo expuesto no debe tomarse como una incomprensión de la gravedad de la situación o de estimuló al comportamiento ciudadano irresponsable. Precisamente, por la gravedad de la situación, los grandes sacrificios hay que saber con precisión quirúrgica sobre qué concretamente se han de imponer, so pena de que el remedio sea inefectivo e involuntariamente se ocasionen daños colaterales significativos. La reducción de la actividad económica a un 25% de su capacidad, es en realidad un cierre obligado disimulado pues para muchos pequeños empresarios locales, tal nivel operacional torna en inviable su actividad económica.

Si forzamos el cierre de actividades que no representan un problema real de contagio, no habremos adelantado nada en la lucha conta la pandemia, pero habremos sumergido más a Puerto Rico en su curso económico depresivo. Como no atajamos el problema donde en efecto está, no vale de mucho encerrarnos, pues se trata de un remedio artificial y temporal. Entonces, tan pronto pongamos un pie en el exterior de nuestras residencias, el virus, que seguirá latent, volverá a intensificarse.

Para concluir, reconocemos como loable la exigencia compulsoria de las mascarillas, so pena de imposición de multa; la exigencia de que los contagiados no salgan de sus hogares e informen con prontitud a las autoridades su condición y que se prohíba el “jangueo” y la “bebe lata” en los estacionamientos públicos. Pero, tenemos derecho a exigir y esperar mucho más efectividad y eficiencia de nuestro gobierno. No hay justificación para que seis meses después de explotar el problema de la pandemia, Puerto Rico no cuente con un verdadero sistema de salud acompañado de una efectiva estrategia para combatir el virus.