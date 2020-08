Una temporada de huracanes extremadamente activa

En mi columna anterior de julio, les informé sobre la temporada de huracanes del 2020, que no tiene precedentes. Entrando a la parte activa de la temporada, la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA por sus siglas en inglés) acaba de emitir su nuevo pronóstico la semana pasada. En este confirma que esta temporada va a ser “extremadamente activa” y ya con varios records a su haber. Uno de ellos es el haber llegado a nombrar nueve sistemas tropicales a comienzos de agosto, cuando históricamente para agosto solo se registran dos sistemas y no es sino hasta principios de octubre que normalmente se nombra la número nueve, con la letra H, en este caso Hanna. Peor aún, esta semana pasada tuvimos dos sistemas adicionales (Josephine y Kyle), lo que aumentó el número de sistemas nombrados a once y sentó un precedente.

El nuevo pronóstico de NOAA aumenta la cantidad de ciclones tropicales que se formarían como sigue: 19 a 25 tormentas tropicales, de ellas 7 a 11 huracanes y de ellos tres a seis huracanes mayores de categoría tres (vientos máximos sostenidos sobre las 111 MPH). Esto no lo debemos tomar con paños tibios ya que, normalmente, NOAA no se aventura a este tipo de pronóstico tan alto desde que comenzaron con estas predicciones hace unos 20 años. Claro está, sabemos que las condiciones atmosféricas de este año son muy favorables para el desarrollo de ciclones y los meteorólogos de la agencia tienen evidencia más que suficiente para emitir un pronóstico como este. De hecho, la evidencia hasta ahora le ha dado la razón.

Los que trabajamos en esta ciencia sabemos del entrenamiento y peritaje de estos meteorólogos de NOAA, al igual que su dedicación a estos menesteres. Con la ayuda de la tecnología y entrenamientos, los meteorólogos han mejorado muchísimo sus conocimientos y habilidades para mejorar las predicciones. A esto le debemos añadir el mejoramiento de los modelos, nuevos productos como el de marejada ciclónica y mejores observaciones con el uso de nueva tecnología (satélites y “gliders”). Si a esto le sumamos que los factores climáticos y meteorológicos normalmente utilizados en el pronóstico están prácticamente alineados hacia una temporada sobre lo normal, entonces estipulamos que la NOAA se aventura a hacer un pronóstico tan alto ya que está en la mejor posición, como nunca antes, para ofrecerle información y alertas a la población y oficiales del gobierno para la toma de decisiones.

Los datos recopilados hasta el presente apuntan a varios parámetros o factores que inciden para una temporada activa. Comienzo por mencionar primero (no necesariamente en orden de importancia), las temperaturas del océano, que están más cálidas de lo normal; segundo, la reducción en los vientos cortantes en los niveles medianos y altos de la atmósfera; tercero, vientos alisios débiles sobre el océano Atlántico tropical y finalmente, un aumento en el monzón tropical. Detrás de estos factores está lo que nosotros llamamos la Oscilación Multi-década del Atlántico Norte, que reapareció en el 1995 y se ha mantenido activa. Otro factor que trabaja trasbastidores es la Oscilación del Atlántico Sur (“El Niño Southern Oscilation”) que al presente está en una etapa neutral, pero se espera un desarrollo del fenómeno de La Niña en los próximos meses.

Debo recalcar que muchos de los sistemas que han afectado a Puerto Rico desde los años 80 han sido con condiciones neutrales o con el fenómeno de La Niña activo, lo que sugiere que estas condiciones favorecen una temporada activa con probabilidades altas de impacto directo a la Isla. La mayor influencia de La Niña es la disminución de los vientos cortantes en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre el Océano Atlántico, lo que permite y favorece el desarrollo de ciclones y su intensificación. Ya tuvimos el primer impacto de la temporada, el mes pasado, con la tormenta Isaías, la cual fue nombrada cuando apenas estaba en el vecindario de Puerto Rico.

Es un hecho que hasta ahora ya hemos tenido una temporada sumamente activa, y con esta nueva predicción de una temporada extremadamente activa me vienen a la memoria todas las veces que estuve asesorando a los gobernadores y sus oficiales de gobierno sobre los impactos de los ciclones en la isla. Todavía tenemos los rezagos del huracán María de hace ya casi tres años y todavía no hemos podido levantarnos del impacto, aún con billones de dólares asignados. Se dice que en Puerto Rico padecemos de memoria corta. Me preocupa sobremanera que, si tuviésemos que enfrentar uno o varios ciclones en esta temporada, estamos en una posición muy vulnerable, con un gobierno en transición y muy poca experiencia en la preparación, mitigación, respuesta y recuperación, componentes esenciales en el manejo de emergencias. Mi experiencia me dice que la memoria corta y la poca preparación nos pueden llevar a tener experiencias similares o peores de las que pasamos con el huracán María. O sea, un desastre doble: natural y causado por el hombre.

Además de la temporada de huracanes activa, tenemos concurrentemente los temblores, la sequía, la pandemia y política cotidiana de un año electoral. Hasta ahora hemos vivido la ineficiencia del gobierno para resolver los asuntos medulares y necesidades de la ciudadanía. Por tanto, como no podemos depender del gobierno y sus entidades gubernamentales, nos corresponde a todos prepararnos y tratar de sobrevivir no solo cualquier ciclón que nos pueda afectar sino también la situación del COVID-19, los terremotos y la politiquería del país. Me acuerdo entonces del dicho, “El que no conoce su historia, está condenado a repetirla”. Ni siquiera puedo imaginar las consecuencias devastadoras del impacto de uno o más ciclones tropicales en la isla, especialmente de huracanes mayores.

En resumen, ya entramos a la parte activa de la temporada de huracanes y NOAA pronostica una temporada extremadamente activa con más ciclones, más fuertes y con más tiempo de vida. No nos queda de otra que prepararnos, estar en alerta y tomar las acciones necesarias para salvaguardar vida y propiedad. Debemos trabajar para ser más resilientes y menos vulnerables a estos fenómenos. No podemos evitar los ciclones, pero podemos actuar para mitigar los efectos de estos y tratar de evitar que se conviertan en un desastre.

El Servicio Nacional de Meteorología y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) hacen un llamado a la población para que tomen en cuenta el COVID-19 en los planes de preparación y desalojos. Para mayor información, pueden acceder a www.ready.gov/hurricanes al igual que www.weather.gov.

Debo hacer énfasis en que los mejores pronósticos no se traducen en herramientas efectivas si el gobierno y la población no están preparados, en alerta y listos para actuar de ser necesario. La educación y preparación son la mejor alternativa ante estos ciclones tropicales. En mis charlas y conferencias cuando estaba en el Servicio Nacional de Meteorología de NOAA, terminaba con esta frase: “La preparación es responsabilidad de todos”. Por favor, prepárate.