Urge una discusión objetiva sobre el futuro político de Puerto Rico

Robert Reich, secretario del Trabajo en la Administración Clinton, escribió que la economía era un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los economistas. Richard Easterlin, un conocido economista, apoyó esa postura escribiendo que era bueno ser economista, pero mejor ser científico social. Ambos tienen razón. Pero, si eso es cierto para el tema económico, lo mismo aplica al futuro político de una sociedad, sobre lo cual Puerto Rico tendrá que tomar una decisión muy pronto. Se trata de un asunto muy serio para dejarlo exclusivamente en manos de los partidos políticos. Si la democracia fuera perfecta y los políticos respondieran a los ciudadanos, no habría un problema, pero sabemos que la democracia no es perfecta, y que el sistema político no siempre responde a las necesidades y preferencias del pueblo.