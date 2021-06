Venta de edificios del Arzobispado: difícil conciliar el sueño

¿Cómo “conciliar” la controversia pública en torno a la venta reciente de una de las manzanas urbanas de mayor relevancia histórica en el Viejo San Juan? Me cuento entre los que creemos que no debió pasar a manos privadas. El antiguo seminario que por años ha albergado al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, junto al Palacio Arzobispal, constituyen piezas arquitectónicas amarradas a logros religiosos, educativos y culturales de gran importancia para el país. Desconozco las razones y opciones que motivaron la decisión de la Iglesia Católica y me abstengo de juzgar.