Videoconferencias en el tribunal: ¿nueva realidad?

Cuando se habla de videoconferencias pensamos en un sistema perfecto donde los protagonistas tienen la oportunidad de verse, escucharse y compartir puntos de vista sobre un tema específico. Hoy existen más de 10 sistemas de videoconferencia disponibles en el mercado, todos ellos con diferentes aplicaciones y versiones. Debido a esto no hay uniformidad ni control al momento de escoger qué sistema vamos a utilizar. Los más populares son de uso gratuito, sacrificando seguridad y límite de tiempo.

Una reciente conversación del senador Juan Dalmau, aspirante a la gobernación por el PIP, fue intervenida (“hacked”) mientras realizaba una videoconferencia con un grupo de jóvenes.

El sistema de justicia criminal en Puerto Rico había dado pasos en la dirección correcta. El Tribunal de Ponce mantiene un sistema de videoconferencias en el que los señalamientos no probatorios (rebajas de fianza) se celebran sin la presencia fisica del confinado. Este sistema permite, mediante dispositivos electrónicos (TV y cámaras) mantener comunicación directa con el Centro de Ingreso 676. El sistema designaba una línea de comunicación (teléfono) exclusiva para que, en caso de requerirse, el abogado pudiera conferenciar confidencialmente con su cliente. Tristemente, este sistema no está disponible en todas las Regiones Judiciales.

El pasado mes de julio el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) preparó, autorizó y puso en efecto el reglamento de emergencia para establecer el procedimiento de traslado de confinados a los procesos judiciales. En este se establece que la salida de los confinados hacia las salas de los Tribunales no será la norma. Los abogados con clientes encarcelados se oponen a la implementación de este reglamento. Entre sus argumentos mencionan que se viola la debida representación y la sexta enmienda de la Constitución federal en materia de confrontación y acceso a los clientes.

Según el mencionado reglamento, las reuniones abogado/cliente (confidenciales por disposición de ley), se hacen vía sistemas de videoconferencia. El problema es que solo están disponibles los sistemas de videoconferencia comerciales en sus versiones gratuitas, sin ninguna garantía de confidencialidad y con límite de tiempo. Usualmente el confinado está acompañado de un oficial de Corrección y cuando no lo está, la puerta del salón donde se encuentra se mantiene abierta. Esto último no solo viola la confidencialidad, sino que hace difícil la transmisión de audio, ya que el ruido del exterior del salón se cuela a la transmisión. Por otro lado, no todas las cárceles tienen facilidades necesarias (computadoras con sistemas operativos compatibles, internet de alta velocidad) y las que sí cuentan con las mismas, no son suficientes para la demanda y volumen. En ocasiones el turno para poder tener acceso al cliente y el tiempo de espera puede tardar días.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene ante si el caso de Pueblo vs Ángel N. Santiago Cruz donde, entre otras cosas, debe expresarse sobre el uso de videoconferencias en asuntos probatorios de naturaleza penal. Mientras eso sucede y aun luego, hay que contestar las siguientes preguntas:

¿Qué plataforma se utilizará? ¿Es segura? ¿Habrá limite de tiempo? ¿Qué pasará cuando el volumen de videoconferencias sea tanto que provoque un ataponamiento en el sistema?

Solo una cosa es cierta: los sistemas comerciales con cuestionamientos de seguridad y límite de tiempo, así como las limitaciones físicas del Departamento de Corrección, no pueden ser la nueva realidad.