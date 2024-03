Es interesante que, al lanzar recientemente sus campañas para la alcaldía de San Juan, ninguno de los tres candidatos ha mencionado el Viejo San Juan como una zona que merece atención especial e inmediata. Extraña, sobre todo de los candidatos del Partido Popular (PPD) y del Movimiento Victoria Ciudadan, que no han recalado en el descuido (“to say the least”) en el que el actual incumbente, Miguel Romero Lugo, ha tenido estas cuatro calles.