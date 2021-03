Viejo San Juan: tierra de nadie

La destrucción de parte del pasamanos de la escalinata de la Barandilla es solo uno de los “botones de oro” (no “broches”, porque no terminan, no cierran) que constituyen agresiones al Viejo San Juan, a la ciudad toda, a sus residentes y a sus comerciantes. Menos mal que el secretario de Salud ayer no más decía que “la gente está al garete”, como si fuera asunto reciente.