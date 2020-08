Violación de derechos a envejecientes en las primarias

Nuestros envejecientes, la población más vulnerable ante el COVID-19, como es de costumbre, son los primeros en ejercer su derecho al voto tanto en primarias como en elecciones generales. Se levantan silentes y decididos, preparando su taza de café, y con claridad en sus mentes, toman rumbo a su colegio de votación. Este año, como si no fueran suficientes el maltrato y el abandono recibido durante esta pandemia, también sufren la ineptitud de una Comisión Estatal de Elecciones que no prepara ni transporta a tiempo sus papeletas, siendo este el único instrumento para ejercer el derecho al sufragio. Y es así cómo el que madrugó con la esperanza de un Puerto Rico mejor, tuvo que regresar cabizbajo a su hogar, con el suspenso de si podrá ejercer su derecho al voto, y lamentando la maldita burocracia.

Desde el momento en que se altera el periodo de votación, para un horario aproximado de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., u ocho horas desde que abren el colegio de votación -hecho incierto porque aún había camiones sin salir-, se comienza la violación al derecho constitucional al sufragio. Además, se violan varios derechos adquiridos por el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, Ley Núm.58 de 20 de junio de 2020. Más bien, desde el momento en que ese proceso se dilata desde el día anterior, a sabiendas de la problemática con las papeletas, y no se emite con suficiente antelación una comunicación oficial, comienza la violación de dichos derechos.

¿Quién garantiza que estas personas que madrugaron podrían volver a ese colegio a votar? ¿Quién garantiza que a las 11:00 a.m., 12:00 m, podrían tener la transportación que tendrían a las 8:00 a.m.? ¿Quién garantiza que a los funcionarios de colegio se les asegure su periodo para votar? ¿Quién garantiza que un candidato que se suponía que prevaleciera si corrían las primarias como de costumbre, resulte airoso, debido a la ineptitud de una agencia que provoca que la gente no vuelva al colegio? ¿Quién garantiza que el patrono de empleados privados dé la oportunidad de votar a sus empleados? ¿Quién garantiza que esto no es un acto premeditado, intencional y que busca que las personas no emitan su derecho al voto? La Comisión Estatal de Elecciones no puede tener dichas respuestas, porque demostró una vez más falta de claridad en los procesos e hizo un daño irreparable. Además, si así es la llegada de las papeletas, no queramos imaginar el conteo de votos con el sistema electrónico…

Finalmente, bastaba visitar algunos colegios a eso de las 10 de la mañana para verlos totalmente vacíos, algunos con funcionarios desde las 5:00 a.m. cansados, y otros que se habían ido, no pudiendo así ejercer sus deberes de vigilar y fiscalizar los procesos. Es así como, nuevamente, el debido proceso de ley vuela, como el respeto a la democracia en este país. Lo que sucedió con el derecho al voto es un acto histórico imperdonable, vergonzoso, totalmente repudiable. No podemos bajar la guardia Puerto Rico, nos ponen piedras en el camino empañando la democracia, pero salgamos a ejercer nuestro derecho al voto, contra viento y marea, y por favor, no olvidemos el “Verano del 2019”.