Viruela de mono: causas y expectativas

Cuando nos estamos “acostumbrando” a vivir con el COVID-19, el año 2022 decidió no quedarse atrás y nos trae la viruela de mono, sin hablar de la influenza aviar. Estamos bastante paranoicos, con mucha razón, pero es importante no entrar en pánico y educarse a través de fuentes confiables y no con lo que digan los “expertos” de las redes sociales.