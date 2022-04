Vistas de arresto sin derecho de asistencia de abogado

Una “vista de Regla 6″ es el apodo que le damos los abogados —y la gente que nos oye hablar, por añadidura— a la primera vista en la que hay un juez presente luego de una persona ser arrestada. Y es que esta primera vista se rige por la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal que dispone que las únicas obligaciones del juez en esa vista son, primero, leerle la denuncia al acusado; segundo, escuchar la prueba oral bajo juramento o la escrita jurada que le trae un policía (o un fiscal —en los casos en que el Departamento de Justicia envía uno, lo cual la Regla 6 no requiere—) y, a veces, el acusado; tercero, hacerle las advertencias Miranda, y, cuarto, fijarle una fianza cuando proceda. Las advertencias Miranda son las de: “Usted tiene derecho a permanecer callado, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra, tiene derecho a estar representado por abogado y, si no tiene con qué pagarlo, a que el Gobierno se lo pague… ¿En serio? Investigue cualquier periodista investigativo cuántos acusados, al finalizar el juez o jueza de hacerle estas “advertencias”, levanta la mano y dice: “Señor, juez, antes de decidir si hablo o no, yo quiero un abogado y no tengo con qué pagarlo”. Porque esto sería como estar un velorio en el que, de momento, en medio de los rezos el muerto se yergue en el ataúd y pregunta qué está pasando.