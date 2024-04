Los hospitales, a diferencia de otros sectores de la actividad económica, no establecen los precios que cobran por los servicios que les prestan a los pacientes. Los precios o tarifas, como se refiere en el sector, son establecidos por un tercero, que no es a quien se le presta el servicio. Ese pagador-tercero son aseguradoras de salud y el Programa Federal de Medicare. En principio, se presume que existe un proceso de negociación entre el hospital y la aseguradora para establecer cuáles son las tarifas sobre las cuales el hospital será compensado por los servicios que presta a los asegurados. En vista de cómo es el mercado local de aseguradoras, ese proceso de negociación es inexistente. De hecho, un estudio realizado para el Comisionado de Seguros reportó un oligopolio en lo que a las aseguradoras de salud se refiere. Solo algunos hospitales, principalmente aquellos que forman parte de un sistema de salud, tienen algún espacio de discutir con la compañía de seguros las tarifas a las cuales será compensado. En el Programa de Medicare, no existe negociación. Las tarifas se fijan por el Congreso de Estados Unidos, que eventualmente administra el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).