Vivir con VIH sin estigmas

Vivimos en un país donde no se habla lo suficiente del VIH como para eliminar estigmas y barreras, para que más personas puedan prevenirlo y las que ya vivimos con este diagnóstico, vivamos mejor. Cuando me enteré de mi diagnóstico del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el 2018 no conocía los métodos de prevención que están disponibles hoy día, como el PrEP y no sabía que Indetectable es igual a Intransmisible (I=I). Había recibido educación sobre el VIH en mi adolescencia desde el miedo, donde se resaltaban la enfermedad y la muerte. Detecté la infección cuando estaba iniciando, sin tener síntomas ni cambios en mi cuerpo. Mi salud mental se afectó de gran manera.