¿Y después del arresto de Charbonier, qué?

Luego de una primaria angustiosa, Puerto Rico amanece estremecido por el arresto de la representante María Milagros Charbonier. Los cargos contra la legisladora incluyen acusaciones por conspiración, apropiación ilegal de fondos federales, soborno, lavado de dinero y obstrucción a la justica. Se trata de cargos graves, por lo que su arresto, tiene implicaciones múltiples.

Para el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, las fuerzas del destino no pudieron ser más favorables. Una vez consolidado como el líder absoluto del PPD, que el principal partido opositor sea colocado a la defensiva con este arresto es, desde el punto de vista político electoral, sencillamente, ideal.

Lo que es un golpe de fortuna para el PPD, resulta una complicación mayor para el Partido Nuevo Progresista. Pedro Pierlusi, quien recibe un partido golpeado por el legado de Ricardo Rosselló, tiene que afrontar que otra funcionaria de ese colectivo se suma a la lista de políticos y administradores arrestados por las autoridades federales.

Pierlusi en su alocución, luego de su triunfo el domingo, afirmó que el PNP tiene que volver a ser un partido, nuevo y progresista. Esta expresión es un reconocimiento de que el PNP perdió la razón histórica que fundamentó su creación, para convertirse en un partido anquilosado, repleto de odios, atropellador, con malas prácticas de gobierno e irónicamente representar, un problema para la estadidad.

El PNP tiene que actuar rápido y sin contemplaciones. Sin negar la complejidad del momento, Pierlusi está posición propicia de tomar las acciones remediales necesarias. Le ayudan su triunfo holgado y las señales inequívocas que envió el electorado progresista, al manifestar su inconformidad con los procesos de destrucción interna para con los propios gobernadores y líderes de la colectividad. Los votos emitidos gritan indignación y molestia a granel.

Corresponde al nuevo presidente del PNP ejercer un liderato firme que, en su trayectoria previa, no ha querido, sabido o podido ejercer. No se trata de hacerse el más bravo, sino de erradicar con determinación de su partido los patrones abusivos y de latrocinio. Pierluisi deberá atraer hacia el PNP a personas capacitadas, honradas y sensatas, que últimamente ni se sienten cómodas ni se identifican con el partido.

La unificación interna puede resultar más sencilla de lo que se piensa. Si bien Wanda Vázquez está resentida y no parece inclinada a ayudar, la realidad es que ella y su familia - luego de que acabe su término en la gobernación - no tienen nada que buscar con un triunfo del PPD. Los que votaron con ella en las primarias, más que seguidores suyos, lo son de Thomas Rivera Schatz. En ese sentido, estos tampoco están en posición de sublevarse porque, a aparte de estar en extremo debilitados, el triunfo del PPD sería para ellos garantía absoluta de “llantos y crujir de dientes”.

Charlie Delgado, en principio, es un gran candidato y lucen bien sus probabilidades, ante estos cuatro años desastrosos de administración PNP. Sin embargo, las primarias establecieron que el PNP sigue siendo el partido mayoritario. El domingo el PNP logró una participación de 18% más que el PPD. Esta es una diferencia significativa en cualquier escenario político. Esto implica que el PPD tendrá que mirar hacia su derecha y hacia su izquierda para zanjar esa diferencia.

A la derecha la situación no es prometedora. Con todo lo maltrecho que ha quedado el PNP y los maltratos recibidos de parte de la administración Trump, el electorado está claro en que no está dispuesto a renunciar a los beneficios de su relación con los Estados Unidos. Delgado proyectará muchas cosas, pero el salvador de la ciudadanía americana y de la unión permanente no es una de ellas.

Más probabilidades tiene intentando vaciar al Partido Independentista y procurando la destrucción del Movimiento Victoria Ciudadana. Pero ello no es tarea simple. El PIP tiene un gran candidato en Juan Dalmau y el MVC está decidido a apuntalar las bases para conquistas electorales futuras. Para concluir, Delgado deberá demostrar dotes de gimnasta olímpico, para evitar que la presencia de su compañero de papeleta Aníbal Acevedo Vilá, le empañe el lustre de su buena imagen de hoy.

En conclusión, quienes piensen que las elecciones de 2020 se decidieron con los resultados del domingo y el arresto del lunes, pueden terminar llevándose una gran sorpresa. En política, de nuevo, nada está ni escrito ni definido.