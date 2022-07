Y entonces, ¿por qué no gobierna el de Hacienda?

Yo no quisiera que me declararan “hija predilecta” de la Asamblea Legislativa y creo que me lo estoy buscando, pero no tengo más remedio que volver sobre los desvaríos, por llamarlos de algún modo, que están saliendo del interior del Capitolio. El más llamativo es el que se ha incluido en la nueva y muy mentada Ley 52, un tal artículo 86 que ha tenido el efecto de paralizar buena parte de la industria de bienes raíces.