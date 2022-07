“¿Y si me violan?”, el derecho al aborto y los hombres trans

“Y si me violan?”, me dijo llorando un niño transgénero de New Jersey durante una sesión de terapia. Su miedo surgió cuando los cambios políticos en los Estados Unidos comenzaron a reflejar un movimiento hacia una moral tradicional. Dicha moral se enfoca en la limitación de los derechos reproductivos por medio de la planificación familiar “natural” y en la negación del derecho al aborto.