Ya no basta con ser buenas personas

Hubo un tiempo, hace ya bastante, en el que el gobierno de Puerto Rico tenía un plan de país para sacar de la pobreza a la mayoría de la población y existía una ética del servicio público en la que ocupar una posición en la estructura administrativa y legislativa se consideraba un honor. Soy producto de la escuela pública de aquellos tiempos. Esos políticos de la década del cuarenta y de las dos siguientes, aunque podamos diferir de sus ideologías y hacia dónde encaminaron al país, eran buenas personas con buenas intenciones.

El Puerto Rico en el que vivimos hoy lleva ya varias décadas a la deriva, sin un plan de país, endeudado, con un evidente deterioro social y carcomido por la corrupción política. En los pasados tres años ha habido innumerables renuncias y despidos de jefes de agencias y escándalos de corrupción en la Legislatura que han provocado que seis de sus miembros hayan tenido que dejar sus puestos. Como si eso fuera poco, el gobernador Ricardo Rosselló fue forzado a renunciar por deshonrar la posición que ocupaba. Todo esto nos debiera llevar a reflexionar muy seriamente sobre los criterios que utilizamos para votar por alguien.

Antes, con ser una buena persona y tener buenas intenciones era suficiente. Ya no. No dudo que muchos vieron en Tata Charbonier a una buena persona y en Ricardo Rosselló a un buen muchacho. En estos momentos estoy convencido que Charlie Delgado, con quien he compartido en innumerables ocasiones, es una buena persona. Me imagino que Pedro Pierluisi, a quien he saludado en encuentros incidentales, también lo es. El problema es que Puerto Rico necesita mucho más que eso. Tan así que ya se mira con sospecha a los que se dan golpes de pecho autodeclarándose creyentes y oran tomados de la mano de una pastora mediática.

El criterio para escoger entre los candidatos que se presenten en las próximas elecciones debe elevarse a un nivel mucho más alto. Y eso es de nuestra entera responsabilidad. Decir que todos son iguales, para eludir esa responsabilidad de escoger bien, es convertirse en parte del problema. En las elecciones del año 2016, entre populares y penepés, 1,736,556 personas votaron íntegro, una sola cruz debajo de la insignia, sin pensar que políticos poco íntegros se iban a aprovechar de su voto.

Puerto Rico necesita un cambio radical, esto es, ir a las raíces de nuestros principales problemas. Para ello se requiere estudio, arrojo, sensibilidad, y sobre todo voluntad política. Leí con detenimiento las entrevistas que posteriores a las primarias El Nuevo Día les hizo a Pedro Pierluisi y a Charlie Delgado. De las mismas surge que ambos plantean reformas parecidas a lo que ya existe. No hablan de un plan de país que logre el consenso de la sociedad más allá de las tribus políticas; cómo reducir la brecha de desigualdad en una población que cada vez se hace más pobre; cómo hacer accesibles servicios de salud de calidad a toda la población; cómo cambiar el sistema educativo a uno que verdaderamente eduque; cómo enfocarnos hacia la sustentabilidad alimentaria fortaleciendo la agricultura; cómo bregar con el asunto ambiental desde la realidad del calentamiento global; cómo cambiar el sistema electoral a uno de representación proporcional, revocatorio y de una segunda vuelta; cómo erradicar la corrupción y establecer un sistema de verdadero mérito en el servicio público; cómo definir por una vez y por todas, sin trucos, nuestra relación con los Estados Unidos a través de una Asamblea Constitucional de Status; y sobre todo, cómo restaurar la confianza del pueblo en sus instituciones principales.

Confío en que ese discernimiento sobre quiénes nos van a gobernar lo hagan los que asuman esta ineludible responsabilidad junto a miles de jóvenes que necesitamos que se inscriban para que vayan a votar. Sé que escucharemos a buenas personas con buenas intenciones, como Alejandro García Padilla, pidiendo un voto útil para tumbar el PNP. Yo me reitero que el país necesita mucho más que eso, pues nos va la vida.