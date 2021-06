Zoológico, conservacionismo y sexo

¿Un zoológico puede garantizar la preservación de especies? Para responder a la pregunta primero debemos reflexionar sobre lo que implica el conservacionismo de especies y si, en la práctica, es legítimo que se violente el derecho de libertad de los seres no humanos. ¿Qué sentido tiene conservar una especie, partiendo de alguna vulnerabilidad como lo es la destrucción del habitat, si no se protege la misma y por tanto, estén destinados a la cautividad permanente? Preliminarmente podemos responder que la finalidad intrínseca del conservacionismo, si ciertamente preserva especies, es procurar insertar a los animales en su medio natural. La cautividad sería un medio transitorio, instrumental y no de carácter permanente.