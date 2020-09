Cayendo por el precipicio alimentario

En Estados Unidos existe un programa federal llamado el Supplemental Nutrition Assistance Program (“SNAP”) que provee asistencia nutricional a personas necesitadas. SNAP asigna beneficios a todas las personas que sean elegibles. Por tal razón, el financiamiento para dicho programa se expande si aumenta el número de personas con necesidad de asistencia para la compra de alimentos. Aplica a todos los estados y algunas posesiones como Guam e Islas Vírgenes Americanas. Otra ventaja de SNAP es que se ajusta más aún por desastres naturales, bajo el Programa de Asistencia Suplementaria por Desastre (“D-SNAP”).

Puerto Rico no participa en SNAP. Es un dato curioso, pues participó entre 1974 y 1982. Desde 1982 Puerto Rico participa en el Programa de Asistencia Nutricional, conocido en inglés como NAP y en español como PAN. El programa del PAN es diferente al SNAP en que a Puerto Rico se le asigna una cantidad fija sin considerar cuántas personas tienen necesidad económica y necesitan asistencia alimentaria o cómo este número cambia a través del año.

¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo con ciertos supuestos. Digamos que un estado tiene 100,000 personas que necesitan una ayuda de $50 para comprar alimentos, pues bajo SNAP se les asignan $5 millones (100,000 personas x $50). Digamos que en dicho estado de repente aumentan las personas con necesidad de fondos para la compra de alimentos por 50,000 personas a 150,000. Pues bajo SNAP el programa se ajusta de forma automática para dar el beneficio de $50 a las 150,000 personas para un total de $7.5 millones. En Puerto Rico, bajo el PAN, como se recibe una cantidad fija, habría que dividir dicha cantidad que originalmente se distribuía entre 100,000 personas, entre 150,000 personas. Digamos que para este ejemplo le hubieran asignado $4 millones bajo el PAN para ese año (veremos más adelante que bajo el PAN se asignan menos recursos que bajo el SNAP). En este ejemplo originalmente se hubieran distribuido $40 por personas ($4,000,000 / 100,000 personas). Pero si el número de personas con necesidad aumenta, por ser una cantidad fija asignada de $4 millones la cantidad no aumentaría de forma automática como ocurre en SNAP sino que se tendría que distribuir la misma cantidad asignada de $4 millones entre el nuevo número de personas necesitadas de 150,000 para un beneficio de $26.67 por persona.

La pregunta es de cuánto estamos hablando en términos de dinero. En años recientes la asignación anual del PAN para Puerto Rico es de aproximadamente $1,900 millones. De acuerdo con el Coalition for Food Security of Puerto Rico, con esta asignación bajo el PAN un hogar con una persona recibe mensualmente $112, cuando bajo SNAP recibiría $194, un aumento de 73%. En el caso de una familia de cuatro personas el beneficio mensual bajo el PAN sería de $410 cuando bajo SNAP recibirían $646, para un aumento de 36%.

En Puerto Rico 43% de la población vive bajo niveles de pobreza (en Estados Unidos es 11.8%). En el caso de los niños en Puerto Rico, 57% de estos viven bajo niveles de pobreza (en Estados Unidos es 18%). Históricamente, 1.3 millones de personas recibían los beneficios del PAN. Por la situación del COVID-19, el número de participantes aumentó para agosto de 2020 por 15% a 1.495 millones, de los cuales 345,627 son menores de edad y 369,320 son adultos mayores. Como ya vimos, por el PAN ser una asignación fija no se ajusta de forma automática como ocurre en el caso de SNAP.

Claramente, Puerto Rico no recibe suficientes fondos para satisfacer las necesidades alimentarias de sus residentes. Ese hecho ha sido reconocido por el Congreso federal, que ha tenido que hacer asignaciones adicionales a Puerto Rico. En el 2017, luego de los huracanes Irma y María, el Congreso tuvo que hacer una asignación adicional de $1.27 mil millones al programa. En junio del 2019 tuvieron que hacer otra asignación de $600 millones y como consecuencia del COVID-19 se asignaron unos $295 millones.

El problema es que estas asignaciones adicionales se terminaron en el pasado mes de agosto. De acuerdo con varios artículos del Center on Budget and Policy Priorities esta terminación de fondos resultaría en una reducción de 25% en la cantidad asignada, lo que causaría que muchos participantes del PAN reciban menos beneficios o dejen de ser elegibles. Realmente esto crea un gran problema, pues todavía no nos hemos recuperado de los huracanes y la pandemia ha empeorado, sin lugar a dudas, la situación de nuestros residentes que participan en el PAN. De acuerdo con una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el 75% de las personas encuestadas que eran recipientes del PAN dicen que los fondos del PAN no les alcanzaban antes de la pandemia. Dicho número aumentó a 88% por el COVID-19.

La gobernadora Wanda Vázquez envió una carta el pasado 20 de julio en la que solicita una asignación de $1.236 mil millones adicionales. También está endosando el proyecto congresional federal HR 6846, presentado el pasado 12 de mayo y titulado Equitable Nutrition Assistance for the Territories Act of 2020. El mismo solicita que Puerto Rico se vuelva a incorporar en el programa de SNAP. Este proyecto fue presentado por la congresista Nydia Velázquez y fue endosado por varios congresistas, incluyendo la comisionada residente Jenniffer González.

Según un estudio del Government Accountability Office del 2014, si nos volvieran a incluir en SNAP ello hubiese significado en un aumento de $600 millones adicionales. Ese número debe ser mayor, pues se computó hace seis años y se hizo con unos supuestos que limitaban los beneficios de SNAP. Ciertamente la mejor respuesta es que Puerto Rico vuelva a ser parte de SNAP para resolver este asunto de forma permanente. Y la respuesta debe venir con premura, pues como ya vimos, los fondos adicionales ya se acabaron y debemos tomar los pasos para evitar caernos por el precipicio alimentario.